CAMPOROTONDO ETNEO. SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SP3III, DUE FERITI

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 22 Giugno 2022 sulla SP3iii strada che collega il comune di Camporotondo con Belpasso.

Due auto, una Lancia Ypsilon ed una Fiat Punto, sono rimaste coinvolte nello scontro avvenuto, per cause in corso di accertamento intorno alle ore 16.30.

Feriti due uomini, occupanti della Fiat che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito

A causa dell’incidente il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico.