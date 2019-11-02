CAMPOROTONDO ETNEO: SORPRESO ALLA GUIDA DI UNO SCOOTER RUBATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 18enne di Misterbianco, perché trovato nella flagranza del reato di ricettazione.
I militari, impegnati in un posto di controllo in Camporotondo Etneo per la repressione dei reati in genere, avevano intimato l’alt ad un giovane che sopraggiungeva a bordo di uno scooter Honda SH 150.
Il giovane, però, lasciava trasparire un certo nervosismo che, percepito dai militari, li ha indotti ad approfondire gli accertamenti a seguito dei quali è emersa la provenienza furtiva del motociclo, risultante provento di reato perpetrato a Misterbianco lo scorso 30 ottobre.