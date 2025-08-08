CAMPOROTONDO, VASTO ROGO IN UNA DISCARICA DI COPERTONI: SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E DUE ELICOTTERI

Un vasto incendio è divampato intorno alle ore 10 di oggi, venerdì 8 agosto 2025, in un’area estesa del territorio di Camporotondo Etneo. A bruciare è una discarica a cielo aperto, costituita prevalen...

Un vasto incendio è divampato intorno alle ore 10 di oggi, venerdì 8 agosto 2025, in un’area estesa del territorio di Camporotondo Etneo.

A bruciare è una discarica a cielo aperto, costituita prevalentemente da copertoni abbandonati, che stanno alimentando un rogo difficile da domare.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che si sono trovate di fronte a una situazione complessa a causa della zona impervia e difficile da raggiungere via terra.

Proprio per questo, è stato richiesto l’intervento aereo: due elicotteri antincendio sono attualmente in azione e stanno effettuando continui lanci d’acqua per cercare di contenere e spegnere le fiamme.Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, ben visibile anche a diversi chilometri di distanza, come dimostrano le immagini che arrivano da Misterbianco e dai centri abitati limitrofi.

Le operazioni sono tuttora in corso e non si segnalano al momento feriti o evacuazioni.

Seguiranno aggiornamenti.