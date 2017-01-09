Cane smarrito, l’appello per ritrovarlo
RICEVIAMO A PUBBLICHIAMO:
Lo cerchiamo da impazzire da 2 giorni. Lo amiamo moltissimo.
Il cagnolino è un meticcio ha 4 anni, è di piccola taglia, colore bianco/avana e tosato da poco (simile ad un barboncino).
E' stato smarrito giorno 7 gennaio dopo le 18.00.
Se qualcuno dal cuore buono volesse aiutarci a ritrovarlo saremmo grati e pronti a ricompensarlo.
Per contatti chiamare al 371 184 0142 oppure al 320 82 44 859 oppure rivolgersi direttamente in via Santa Rita N°66 (a qualsiasi ora).
Siamo in un grande dolore.
Mio figlio e la nonna molto anziana non riescono a darsi pace. Piangono sempre e la nonna molto malata gli è davvero affezionata.
Vi supplico aiutateci.
Grazie di cuore a tutta la Redazione di 95047. Siete davvero gentili e comprensivi.
GRAZIE DI CUORE
(firmata)