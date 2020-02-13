CANI RANDAGI CIRCOLANO INDISTURBATI PER L’OSPEDALE SAN MARCO DI CATANIA

Diverse le segnalazioni arrivate al programma satirico “Striscia la Notizia”, in merito alla questione randagi all’Ospedale San Marco di Catania. L’inviato Jimmy Ghione, nel servizio andato in onda ie...

Diverse le segnalazioni arrivate al programma satirico “Striscia la Notizia”, in merito alla questione randagi all’Ospedale San Marco di Catania. L’inviato Jimmy Ghione, nel servizio andato in onda ieri sera su canale 5, ha chiesto spiegazioni alla direzione sanitaria del San Marco. Nel servizio si vede, in particolare, un branco di cani randagi che circola liberamente e indisturbatamente nei pressi della struttura, abbaiando e inseguendo chiunque scenda dall’auto.

“Sono in tutto l’ospedale – riferisce un’intervistata –. È un branco che si muove insieme”. Paura non solo tra coloro che si trovano all’ospedale saltuariamente per far visita a un parente, ma anche per tutti coloro che lavorano al San Marco. Un medico riferisce: “Abbiamo paura persino a uscire, sia a prendere la macchina alle 2 sia di sera. Nessuno se ne occupa. Una mia collega è stata morsa, ma nessuno fa niente”. Un altro riferisce che la questione è stata denunciata più volte, ma senza risultati.

A rispondere alle domande di Ghione, infine, la dott.ssa Patrizia Bellocchi, dirigente medico del San Marco, che ha assicurato che ci si sta muovendo per procedere allo spostamento e al ricollocamento dei cani.

