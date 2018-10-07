CANICATTÌ: DENUNCIATA MOLESTATRICE TELEFONICA, ERA L’AMANTE DEL MARITO DELLA MOLESTATA

Denunciata una quarantenne resasi responsabile di molestie a mezzo telefono. La parte offesa, anch’essa quarantenne, ha ricevuto per diverso tempo, anche nel cuore della notte, delle telefonate mute o...

Denunciata una quarantenne resasi responsabile di molestie a mezzo telefono. La parte offesa, anch’essa quarantenne, ha ricevuto per diverso tempo, anche nel cuore della notte, delle telefonate mute o degli squilli. Una situazione insostenibile che ha portato la donna “perseguitata” a scaricare una app, a pagamento, sul cellulare che ha consentito la visualizzazione del numero di telefono in entrata. Con sorpresa, la parte offesa ha scoperto che quel numero apparteneva ad una sua cara amica e che quest’ultima era l’amante del marito. I nostri accertamenti tecnici hanno consentito di confermare quanto scoperto dalla vittima delle molestie. E’ stata, dunque, formalizzata una denuncia a carico della quarantenne molestatrice.