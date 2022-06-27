CANICATTI: RUBA MERENDINE NEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO A SCUOLA, SI TAGLIA IL BRACCIO E MUORE DISSANGUATO

Il cadavere di un trentatreenne è stato trovato all’interno del liceo Scientifico Sciascia di Canicattì. La salma era immersa in una pozza di sangue.Secondo una prima ipotesi investigativa, il giovane...

Secondo una prima ipotesi investigativa, il giovane italiano - già noto alle forze dell’ordine - si sarebbe intrufolato, nottetempo, all’interno della scuola per mettere a segno un furto. Un’intrusione però finita male perché, mandando in frantumi la vetrata del distributore di snack e bibite, si sarebbe provocato una profonda ferita ad un braccio.

Pare che abbia perso i sensi e sia rimasto sul pavimento, morendo, di fatto, dissanguato.

La Procura di Agrigento ha già deciso che verrà effettuata l’autopsia per suffragare quella che appunto sembra - per come è stato ritrovato il trentatreenne - l’ipotesi più probabile.

Indagano i carabinieri.