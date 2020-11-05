CANILE ABUSIVO IN OASI DEL SIMETO: 40 ANIMALI MALTENUTI, DUE DENUNCE

Nella giornata di ieri, con il personale di vigilanza delle Riserve naturali, i poliziotti del commissariato Librino hanno effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa all’interno del...

Nella giornata di ieri, con il personale di vigilanza delle Riserve naturali, i poliziotti del commissariato Librino hanno effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa all’interno dell’Oasi del Simeto, nello specifico in via Pagaro. All’ingresso della strada vi era un cancello realizzato abusivamente, chiuso con una catena e un catenaccio che, di fatto, avrebbe impedito l’accesso anche ai mezzi di soccorso; per tale motivo si procedeva a entrare tagliando la catena. Una volta dentro, é stata notata un’abitazione all’interno di un terreno del Comune di Catania occupato abusivamente e al cui interno erano state realizzate opere edili illegali e, ancora, a fronte della fornitura di energia elettrica mancava il contatore della luce; inoltre, gli occupanti della casa, in quel momento assenti, vi avevano realizzato un canile/rifugio abusivo con 40 cani di varia taglia, cani docili e aggressivi. Fatto di rilievo è che, chiusi a chiave in casa, vi erano 2 bambini di 6 e 12 anni con esposizione a pericolo anche perché, in quella fascia di età, la normativa di settore vieta che restino da soli. Dopo un significativo lasso di tempo e dietro richiesta da parte dei poliziotti, giungevano in loco C. D. F. di 43 anni (pluripregiudicato) e G. G. N. di 33 anni che hanno confermato di avere lasciato i figli minori in casa e, tra l’altro, di essere privi di qualsiasi autorizzazione per la realizzazione del canile. Durante l’accesso nel rifugio, i poliziotti hanno documentato fotograficamente la presenza di molti cani detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura: alcuni, sofferenti, erano rinchiusi in un piccolo sgabuzzino chiusi a chiave con una porta in ferro totalmente al buio e senza areazione naturale; altri cani (anche cuccioli) erano all’intern