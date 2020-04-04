CANNIZZARO: DIECI PAZIENTI DIMESSI DALLE MALATTIE INFETTIVE UN ALTRO ESTUBATO DALLA RIANIMAZIONE

È salito a dieci il numero dei pazienti Covid-19 dimessi dall’Ospedale Cannizzaro di Catania.Ieri a tornare a casa, dopo 16 giorni di ricovero, è stata una donna di 56 anni. Prima di lei, nelle ultime...

Ieri a tornare a casa, dopo 16 giorni di ricovero, è stata una donna di 56 anni. Prima di lei, nelle ultime due settimane, altre tre donne e sei uomini hanno lasciato il reparto di Malattie Infettive, dove sono stati presi in carico dopo il referto di positività al tampone rinofaringeo.

Nella stessa giornata di ieri, è stato estubato un paziente critico, che era stato trasferito in Rianimazione a causa dell’aggravamento delle condizioni e che ora è in miglioramento.

Allo stato, sono 40 i pazienti affetti da Covid-19 trattati nella speciale sezione dedicata all’emergenza epidemiologica e nell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, entrambe dirette dal dott. Carmelo Iacobello.

Altri sei pazienti sono ricoverati in Rianimazione.