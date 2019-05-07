CANNIZZARO: VISITE GRATUITE PER I PAZIENTI CON FENOMENO DI RAYNAUD

L’Azienda ospedaliera Cannizzaro ha aderito anche quest’anno all’(H)Open Day sulle malattie reumatiche autoimmuni promosso da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere).Venerdì...

Venerdì 10 maggio, infatti, l’ambulatorio di Reumatologia, attivo nell’ambito dell’unità operativa di Medicina Interna diretta dal prof. Lorenzo Malatino, offrirà gratuitamente la possibilità di una visita reumatologica riservata a pazienti che presentano il fenomeno di Raynaud, con eventuale videocapillaroscopia. Gli interessati potranno presentarsi dalle 15.00 alle 18.00, all’edificio L (ingresso L4, piano 3); non è richiesta prenotazione.

Nell’ambito dell’iniziativa, realizzata in Azienda con il coordinamento del prof. Michele Colaci, gli specialisti daranno informazioni ai pazienti con fenomeno di Raynaud, anche se di natura benigna-idiopatica o di natura professionale, in merito all'approccio terapeutico-comportamentale da seguire.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, dove sarà possibile visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti, con indicazioni su orari e modalità di accesso.