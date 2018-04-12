CANONE RAI ESENZIONE PER GLI OVER 75 A BASSO REDDITO

Con il provvedimento pubblicato il 4 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti che è possibile fare domanda per ottenere l’agevolazione per il 2018.

La richiesta di esenzione dal canone Tv può essere presentata dai cittadini che hanno compiuto 75 anni e che hanno un reddito familiare non superiore 8.000, grazie alle novità introdotte dal decreto del 16 febbraio 2018 che ha elevato i limiti di reddito.

L’Agenzia ha comunicato che i soggetti che hanno già pagato il canone pur avendo diritto all’esenzione possono fare domanda per richiedere il rimborso dell’importo versato, anche alle luce dei nuovi requisiti di reddito.

Per richiedere l’esenzione dal canone Tv e per ottenere il rimborso delle somme già versate bisogna presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.

Si dovranno utilizzare i modelli che sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o sul sito della RAI www.canone.rai.it.

Per richiedere le agevolazioni basterà inviare i suddetti modelli, insieme ad un documento d’identità valido, tramite posta raccomandata (plico senza busta), all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello ab