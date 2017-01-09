Canone Rai: quanto e come si paga nel 2017

Novità in arrivo nella bolletta di gennaio per quanto riguarda il canone Rai. Per il 2017 il pagamento della tassa tv sarà predisposto con dieci rate da 9 euro mensili con il primo versamento già a pa...

Per le utenze già attive la quota da pagare per il 2017 è di 90 euro. Lo "sconto" di 10 euro è stato inserito nella legge di Stabilità per l'anno che si è appena aperto.

Il canone verrà addebitato in modo diretto sulla bolletta dell'utenza elettrica. La prima rata si pagherà a gennaio mentre l'ultima ad ottobre.

Inoltre se allo stesso codice fiscale appartengono più utenze residenziali, il canone è addebitato una sola volta.

Per informazioni gratuite sulle novità del canone TV ad uso privato potete chiamare il numero verde 800.93.83.62 .