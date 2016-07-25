Canone Rai, 'sorpresa' in bolletta? Puoi chiedere il rimborso

Ritieni che l'addebito del canone tv in bolletta non sia corretto? Puoi effettuare il pagamento della sola quota energia. E' quanto spiega l'Agenzia delle Entrate sulla pagina Facebook."Il pagamento p...

"Il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite dalla tua impresa elettrica per i pagamenti parziali - si legge - indicando nella causale di versamento cosa intendi pagare. In mancanza di tale indicazione la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica".

L'Agenzia delle Entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. "Se invece hai già effettuato il pagamento della fattura - comunica l'Agenzia delle Entrate - puoi richiedere il rimborso del canone tv con le modalità che saranno previste da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia che sarà emanato nei prossimi giorni".

