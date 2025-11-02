Capizzi (Messina), 16enne ucciso con un colpo di pistola: si ipotizza che sia stato colpito per errore. Tre fermati

Notte di sangue nel Messinese a Capizzi, dove un ragazzo di 16 anni sarebbe stato ucciso con un colpo di arma da fuoco nella tarda serata di ieri. La vittima è Giuseppe Di Dio, studente dell’istituto...

La vittima è Giuseppe Di Dio, studente dell’istituto alberghiero e appartenente a una famiglia del luogo. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 22:30 in via Roma, nei pressi di un bar nel cuore del piccolo centro dei Nebrodi, in un’area affollata da giovani.

Secondo una prima ricostruzione, tre persone sarebbero arrivate a bordo di un’auto e uno di loro – un ventenne già noto alle forze dell’ordine – avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, colpendo mortalmente il 16enne e ferendo un altro giovane di 22 anni. Quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale di Nicosia, nell’Ennese, e si troverebbe fuori pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mistretta. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna, avrebbero portato al fermo del presunto autore materiale, 20 anni, e di due suoi familiari: il fratello 18enne e il padre 48enne. I tre sarebbero ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, detenzione di arma clandestina, lesioni personali e ricettazione.

Secondo quanto riferito, fratello e padre avrebbero accompagnato il 20enne sul luogo dell’agguato. Gli investigatori avrebbero inoltre recuperato e sequestrato la pistola utilizzata, risultata con matricola abrasa.

Massimo riserbo sulle indagini, che proseguono per chiarire dinamica e movente. In base ai primi accertamenti, il 16enne non sarebbe stato il bersaglio dell’agguato, così come il 22enne rimasto ferito. L’ipotesi è che la vittima sia stata colpita accidentalmente nel corso dell’azione.

L’intera comunità di Capizzi è sotto shock per il gravissimo episodio.