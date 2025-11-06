Capizzi, oggi i funerali di Giuseppe Di Dio: lutto cittadino per il giovane ucciso a 16 anni

È stata eseguita ieri pomeriggio, a Catania, l’autopsia sul corpo di Giuseppe Di Dio, lo studente di appena 16 anni ucciso con un colpo di pistola sabato sera scorso a Capizzi, nel Messinese.La salma...

È stata eseguita ieri pomeriggio, a Catania, l’autopsia sul corpo di Giuseppe Di Dio, lo studente di appena 16 anni ucciso con un colpo di pistola sabato sera scorso a Capizzi, nel Messinese.

La salma è stata poi restituita ai familiari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che indaga sulla tragica morte del giovane, consentendo così la celebrazione delle esequie.

La bara bianca con il corpo di Giuseppe è rientrata nella serata di ieri a Capizzi, accolta da un silenzio commosso. Ad attenderla, davanti all’abitazione di famiglia, i genitori, il fratello più piccolo, gli amici e i compagni di scuola, profondamente scossi dall’accaduto.

Giuseppe frequentava la classe III dell’Istituto Alberghiero di Troina e faceva parte della banda musicale di Capizzi, dove suonava il flauto con passione e talento.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15, nel Santuario di San Giacomo, e saranno presieduti dal Vescovo della diocesi di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco.

Per esprimere la vicinanza e la partecipazione dell’intera cittadinanza al dolore della famiglia, il sindaco Leonardo Principato Trosso ha proclamato il lutto cittadino:

“Interpretando il sentimento dell’intera comunità, profondamente colpita da questo drammatico e tragico evento, e che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore dei familiari”, si legge nell’ordinanza comunale.

Durante le esequie, bandiere a mezz’asta e saracinesche delle attività commerciali abbassate, in segno di rispetto e silenzio per un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto.