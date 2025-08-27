Capo Mulini, cocktail superalcolici a minorenni: chiusa la discoteca sul lido

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente le autorizzazioni ad una discoteca, allestita all’interno di un lido della frazione acese di Capo Mulini.Il provvedimento di sospensione ha una durata di...

Il provvedimento di sospensione ha una durata di 10 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente all’Autorità di PS di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti gravi disordini o che, il protrarsi dell’attività, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

Nello specifico, la temporanea sospensione della licenza si è resa necessaria dopo i gravi fatti appurati dai poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, durante uno specifico controllo effettuato nei giorni scorsi.

In quell’occasione, gli agenti hanno avuto modo di constatare come gli addetti alla somministrazione di bevande, comprese pure quelle alcoliche e superalcoliche, le stavano somministrando agli avventori che ne facevano richiesta, senza procedere alla preventiva verifica dell’età, come previsto dalla legge per preservare la salute dei minorenni.

Durante le fasi di osservazioni, i poliziotti hanno notato un folto gruppo di giovanissimi, anche minori di 16 anni, in fila alla cassa e poi davanti al bancone a chiedere ed ottenere un cocktail superalcolico.

Inoltre, in un’altra circostanza, si sarebbe registrata una rissa tra minori, apparentemente per futili motivi, a ridosso della pista da ballo.

Ormai da diverse settimane, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno intensificato i controlli in diverse attività che richiamano una significativa presenza di avventori soprattutto durante la stagione estiva. I servizi di controllo effettuate nella discoteca di Capo Mulini rientrano in questo contesto di attività finalizzata a garantire il rispetto delle regole, l’osservanza delle norme di pubblica sicurezza, a cominciare dalle prescrizioni indicate in licenza, e la sicurezza dei clienti.