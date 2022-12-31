CAPODANNO 2023 CON IL CALDO, SARÀ COME IN PRIMAVERA. A CATANIA PREVISTI 21 GRADI

Capodanno 2023 totalmente anomalo dal punto di vista meteorologico. 14°C in più rispetto alla media del periodo tra Austria ed Ungheria, 12 gradi in più lungo la striscia europea che si estende dalla...

Capodanno 2023 totalmente anomalo dal punto di vista meteorologico. 14°C in più rispetto alla media del periodo tra Austria ed Ungheria, 12 gradi in più lungo la striscia europea che si estende dalla Foresta Nera all’Ucraina; sotto media solo la Scozia e la Norvegia come è successo a Natale, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque l’ingombrante presenza dell’anticiclone africano su gran parte dell’Europa. Anche in Italia il Capodanno sarà africano: l’anticiclone subtropicale dal Nordafrica spingerà infatti aria mite verso il nostro Paese portando valori di circa 10 gradi più caldi del normale al Nord, in particolare sul settore alpino, e di circa 5-7°C in più al Centro-Sud.

Avremo un Veglione tiepido ovunque, con una temperatura di 10°C a mezzanotte attesa a Milano con locale pioviggine, 14°C a Genova con piovaschi, 15°C addirittura a Firenze in un contesto in prevalenza asciutto ma nuvoloso; Roma brinderà sotto le stelle con 10°C, Napoli con 13°C e Matera con 8°C a 400 metri di quota! Catania oggi sarà la città più calda con 21°C ma poi, complice il cielo sereno, la temperatura scenderà fino a 9°C a mezzanotte. In sintesi il David di Michelangelo vivrà il brindisi più caldo: a Firenze ricordiamo che sono previsti 15°C, una temperatura che si registra a mezzanotte tra fine maggio ed inizio giugno.

Un Capodanno dunque caldo, come lo è stato quello del 2022; non mancheranno, ad essere pignoli, locali ed isolate pioggerelle: qualche goccia per il Veglione è prevista lungo l’asse Genova, Alessandria, Pavia, Milano ma si tratterà di modesta pioviggine alternata a momenti asciutti. Per il resto della Penisola vivremo invece un brindisi caldo con tempo asciutto: l’acqua del mare è intorno ai 16°C al Centro-Nord, quasi tiepida al Sud con punte di 19°C come a maggio. Dunque il tempo sarà clemente e primaverile.

NEL DETTAGLIO

Sabato 31. Al nord: sole in montagna, nubi in pianura con pioviggine non esclusa su Lombardia e Liguria. Al centro: nubi sull’Alta Toscana, soleggiato altrove. Al sud: in prevalenza soleggiato e mite.

Domenica 1. Al nord: nubi in pianura, sole sui monti; pioviggine in Liguria. Al centro: nubi sull’Alta Toscana, bello altrove. Al sud: bel tempo.

Lunedì 2. Al nord: nubi compatte in Val Padana, soleggiato in montagna; qualche piovasco tra Liguria e Basso Piemonte. Al centro: nubi sulle tirreniche, soleggiato altrove. Al sud: in prevalenza soleggiato e mite.

Tendenza. Modesto cedimento dell’alta pressione al Nord, piogge sparse dal 3 gennaio.