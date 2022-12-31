95047

CAPODANNO 2023 CON IL CALDO, SARÀ COME IN PRIMAVERA. A CATANIA PREVISTI 21 GRADI

Capodanno 2023 totalmente anomalo dal punto di vista meteorologico. 14°C in più rispetto alla media del periodo tra Austria ed Ungheria, 12 gradi in più lungo la striscia europea che si estende dalla...

31 dicembre 2022 09:55
News
Capodanno 2023 totalmente anomalo dal punto di vista meteorologico. 14°C in più rispetto alla media del periodo tra Austria ed Ungheria, 12 gradi in più lungo la striscia europea che si estende dalla Foresta Nera all’Ucraina; sotto media solo la Scozia e la Norvegia come è successo a Natale, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque l’ingombrante presenza dell’anticiclone africano su gran parte dell’Europa. Anche in Italia il Capodanno sarà africano: l’anticiclone subtropicale dal Nordafrica spingerà infatti aria mite verso il nostro Paese portando valori di circa 10 gradi più caldi del normale al Nord, in particolare sul settore alpino, e di circa 5-7°C in più al Centro-Sud.

Avremo un Veglione tiepido ovunque, con una temperatura di 10°C a mezzanotte attesa a Milano con locale pioviggine, 14°C a Genova con piovaschi, 15°C addirittura a Firenze in un contesto in prevalenza asciutto ma nuvoloso; Roma brinderà sotto le stelle con 10°C, Napoli con 13°C e Matera con 8°C a 400 metri di quota! Catania oggi sarà la città più calda con 21°C ma poi, complice il cielo sereno, la temperatura scenderà fino a 9°C a mezzanotte. In sintesi il David di Michelangelo vivrà il brindisi più caldo: a Firenze ricordiamo che sono previsti 15°C, una temperatura che si registra a mezzanotte tra fine maggio ed inizio giugno.

Un Capodanno dunque caldo, come lo è stato quello del 2022; non mancheranno, ad essere pignoli, locali ed isolate pioggerelle: qualche goccia per il Veglione è prevista lungo l’asse Genova, Alessandria, Pavia, Milano ma si tratterà di modesta pioviggine alternata a momenti asciutti. Per il resto della Penisola vivremo invece un brindisi caldo con tempo asciutto: l’acqua del mare è intorno ai 16°C al Centro-Nord, quasi tiepida al Sud con punte di 19°C come a maggio. Dunque il tempo sarà clemente e primaverile.

NEL DETTAGLIO

Sabato 31. Al nord: sole in montagna, nubi in pianura con pioviggine non esclusa su Lombardia e Liguria. Al centro: nubi sull’Alta Toscana, soleggiato altrove. Al sud: in prevalenza soleggiato e mite.

Domenica 1. Al nord: nubi in pianura, sole sui monti; pioviggine in Liguria. Al centro: nubi sull’Alta Toscana, bello altrove. Al sud: bel tempo.

Lunedì 2. Al nord: nubi compatte in Val Padana, soleggiato in montagna; qualche piovasco tra Liguria e Basso Piemonte. Al centro: nubi sulle tirreniche, soleggiato altrove. Al sud: in prevalenza soleggiato e mite.

Tendenza. Modesto cedimento dell’alta pressione al Nord, piogge sparse dal 3 gennaio.

