Capodanno 2026, la notte del 31 dicembre accende le piazze siciliane, tutti gli eventi

La Sicilia si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con una lunga notte di musica, spettacoli ed eventi gratuiti in numerose piazze dell’Isola. Dal pop al dance, dai grandi nomi della musica italiana ai dj set, il 31 dicembre offrirà un calendario ricchissimo da Palermo a Catania, passando per Siracusa, Trapani e le realtà più piccole.

Palermo

Nel capoluogo regionale il concertone di Capodanno va in scena in piazza Ruggero Settimo, di fronte al Teatro Politeama. Sul palco saliranno Arisa e The Kolors. La serata prenderà il via alle 21 con la conduzione di Marco e Raf e il dj set di Radio Kiss Kiss.

Catania

In piazza Duomo l’ospite più atteso è Ghali, protagonista dopo la mezzanotte con uno showcase. La serata, presentata da Ruggero Sardo e Desirèe Ferlito, inizierà alle 20.30. Prima di Ghali spazio a Zapato, Color Indaco, I Beddi con Kaballà, Marina Rei e Delia. A seguire dj set di Radio Studio Centrale fino a tarda notte, con maxi-schermo e diffusione audio anche in piazza Università.

Siracusa e Augusta

A Siracusa, in piazza Duomo, super ospite della serata sarà Irene Grandi, con inizio alle 22.30, seguita da dj set.

Ad Augusta, invece, appuntamento in piazza Castello dalle 23.15 con Francesco Renga.

Messina

Per la notte di San Silvestro, Messina sceglie il ritmo dance: in piazza Duomo va in scena il Radio Time 90 – Il Party Anni ’90, con musica e dj set fino a dopo la mezzanotte.

Maletto

Francesco Gabbani resterà in Sicilia anche il 31 dicembre: concerto in piazza IV Novembre a Maletto, in provincia di Catania, a partire dalle 23.

Agrigento

In piazza Marconi concerto di Noemi, preceduta dal gruppo agrigentino emergente Dixit, vincitori della finale nazionale del Cantagiro.

Palazzo Adriano

Nel suggestivo scenario di piazza Umberto I, set del film Nuovo Cinema Paradiso, si esibiranno gli Shakalab insieme a DJ Yanez, storico gruppo di Mazara del Vallo.

Trapani

In piazza Municipio, davanti a Palazzo D’Alì, dalle 22.30 va in scena Dream Land 2000 Show, uno spettacolo che unisce fantasy e dance.

Taormina

Capodanno in piazza IX Aprile con dj set ed esibizioni live a partire dalle 23. Attesi Taylor Mega e Dj Paoletta. A mezzanotte fuochi d’artificio dalla baia di Naxos.

Pozzallo

In piazza delle Rimembranze concerto di Viola Valentino con lo spettacolo La notte dei ricordi, seguita da Salvino dj, Simone Santaera dj e Giorgio Viola Vox. Inizio alle 23, festa fino alle 3.

Erice

In piazza della Loggia, dalle 22.30, spazio al Kawabonga Party in stile reggaeton con Don Leo, Luca Tarantino e Tetrixxx, tra scenografie, fiamme, coriandoli e fuochi d’artificio.

Cefalù

In piazza Duomo evento gratuito dalle 23 con il concerto live della band I Barracuda.

Ragusa e Caltanissetta

Scelta dance anche per Ragusa, con dj set in piazza San Giovanni dalle 22, e per Caltanissetta, dove corso Umberto ospita dalle 23 l’evento The Time Machine – Il Viaggio nella Dance, un percorso musicale dagli anni ’70 ai successi più recenti.