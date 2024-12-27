CAPODANNO A CATANIA: INIZIANO I LAVORI DI MONTAGGIO DEL PALCO PER IL GRANDE SHOW SU CANALE 5 CON I BIG DELLA MUSICA ITALIANA

Grande attesa a Catania per il Capodanno Mediaset con il montaggio, a Piazza Duomo, del palco dove si esibiranno gli artisti, martedì 31 dicembre in prima serata, dalla suggestiva Piazza Duomo di Cata...

Grande attesa a Catania per il Capodanno Mediaset con il montaggio, a Piazza Duomo, del palco dove si esibiranno gli artisti, martedì 31 dicembre in prima serata, dalla suggestiva Piazza Duomo di Catania, Canale 5 propone “Capodanno in musica” condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica.

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani.

Tra gli artisti, Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e molti altri.

Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della scuola di “Amici”. “Capodanno in Musica” si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.

La serata sarà trasmessa in simulcast sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio.

La regia sarà affidata a Luigi Antonini.