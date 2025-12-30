Capodanno a Catania, stop a botti e fuochi d’artificio: firmata l’ordinanza del sindaco

Niente botti né fuochi d’artificio per il Capodanno a Catania. Per garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi per l’incolumità dei cittadini, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza...

Niente botti né fuochi d’artificio per il Capodanno a Catania. Per garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi per l’incolumità dei cittadini, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di materiale pirotecnico su tutto il territorio comunale durante le festività di fine anno.

Il provvedimento stabilisce il divieto dalle ore 08.00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 24.00 del 1° gennaio 2026. In questo arco temporale, ai detentori di materiale pirotecnico non titolari di licenza (ai sensi dell’articolo 57 del TULPS) e non autorizzati all’organizzazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, è vietato effettuare o far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti, artifici similari e qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico.

Il divieto riguarda sia i luoghi pubblici e di uso pubblico sia le aree private, estendendosi all’intero territorio cittadino. Una misura adottata per ridurre i pericoli legati all’uso improprio dei botti, spesso causa di incidenti, danni a persone, animali e cose.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 500 euro, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente. Restano infatti applicabili anche:

l’ articolo 650 del Codice penale per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità;

per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità; la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a rispettare l’ordinanza e a celebrare l’arrivo del nuovo anno in modo responsabile, privilegiando momenti di festa sicuri e condivisi.