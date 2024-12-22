CAPODANNO SICILIANO: I GRANDI ARTISTI DEL 31 DICEMBRE 2024 IN TUTTA L'ISOLA

Il Capodanno in Sicilia si prepara a essere una grande festa con una serie di eventi musicali in tutta l'isola. Ecco alcuni dei principali appuntamenti: Ecco un'anteprima degli eventi più attesi.Paler...

Il Capodanno in Sicilia si prepara a essere una grande festa con una serie di eventi musicali in tutta l'isola. Ecco alcuni dei principali appuntamenti:

Palermo: Biagio Antonacci in Piazza Castelnuovo

A Palermo, il concerto "Tutti a Palermo" sarà il protagonista della notte di Capodanno in Piazza Castelnuovo. Biagio Antonacci, che torna nella città dopo 25 anni, incanterà il pubblico con i suoi successi più amati e con brani tratti dal suo nuovo album "L'inizio". L'evento avrà inizio alle 21.00 e vedrà l’apertura del polistrumentista siciliano Mario Incudine. La serata sarà animata dal network nazionale Radio Italia, che darà il via al tradizionale brindisi di mezzanotte. Subito dopo, il DJ set di Paoletta farà ballare i presenti sulle note dei grandi classici italiani. A rendere ancora più magica l'atmosfera, spettacolari giochi di luce e fuochi d’artificio illumineranno il cielo palermitano.

Cefalù: Kalavria e Big Reunion

A Cefalù, la festa di Capodanno si svolgerà in piazza con la band Kalavria, che alle 23.00 proporrà una miscela di sonorità mediterranee e ritmi contemporanei. Dopo la mezzanotte, il divertimento proseguirà con il DJ set del nuovo spettacolo Big Reunion.

Capo d'Orlando: Anna Tatangelo in Piazza Matteotti

A Capo d'Orlando, Piazza Matteotti ospiterà Anna Tatangelo, che regalerà una performance emozionante con i suoi brani più celebri. La cantante ha espresso il suo entusiasmo per l’evento attraverso il suo fan club su Facebook, promettendo una serata indimenticabile per tutti i presenti.

Catania: Diretta nazionale con Federica Panicucci

Catania sarà al centro della festa grazie alla diretta nazionale su Mediaset, che si terrà in Piazza Duomo. La serata sarà condotta da Federica Panicucci e, sebbene gli artisti ospiti non siano ancora stati annunciati, si prevede la partecipazione di grandi nomi della musica italiana. La piazza catanese si trasformerà in un grande palcoscenico per un Capodanno all'insegna della musica e dello spettacolo.

Maletto: Fiorella Mannoia in concerto

Nel piccolo comune di Maletto, in provincia di Catania, Capodanno sarà celebrato con un concerto speciale di Fiorella Mannoia. La cantante si esibirà alle 22.15 con un'orchestra, proponendo i suoi brani più amati, arricchiti da nuovi arrangiamenti. Dopo il concerto, la festa proseguirà con un DJ set e spettacolari giochi pirotecnici.

Augusta: Francesco Gabbani in Piazza Castello

In provincia di Siracusa, a Augusta, il Capodanno sarà celebrato in Piazza Castello con un concerto di Francesco Gabbani. Il cantautore, che ha conquistato le classifiche con brani come "Occidentali’s Karma", ripercorrerà tutti i suoi successi a partire dalle 22.30, per una serata di musica e divertimento.

Eventi gratuiti per tutti

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero, offrendo l'opportunità a cittadini e turisti di vivere un Capodanno speciale, ricco di musica e divertimento. Dalle piazze affollate di Palermo a quelle più intime di Maletto, la Sicilia si prepara ad accogliere il 2025 con una festa unica che unisce la tradizione musicale dell'isola alle voci dei più grandi artisti italiani. Non resta che scegliere la destinazione e godersi la magia del Capodanno siciliano!