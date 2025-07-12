Carabinieri in azione a Motta: senza casco o col cellulare alla guida, scattano i sequestri

Nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari della Compagnia di Paternò hanno svolto un’intensa attività a...

Nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari della Compagnia di Paternò hanno svolto un’intensa attività a Motta Sant’Anastasia, mirata alla prevenzione dei reati e al contrasto dell’illegalità diffusa.

L’operazione ha visto l’impiego dei Carabinieri della locale Stazione, affiancati da altri equipaggi che, nel corso dei servizi, hanno pattugliato le principali arterie stradali e le aree residenziali del centro urbano, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire una presenza attiva e visibile sul territorio.

Nel dettaglio, sono state controllate 118 persone, di cui 49 con precedenti di polizia o penali, e 55 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto delle norme del Codice della Strada, a tutela di tutti gli utenti, automobilisti e pedoni, e sono state contestate 7 violazioni, 4 delle quali per guida di motoveicoli senza casco – per le quali sono state ritirate le carte di circolazione dei mezzi- e le altre per guida con il cellulare, con decurtazione complessiva di 25 punti dalle patenti di guida.

I Carabinieri hanno anche effettuato perquisizioni personali e veicolari e, nel corso delle verifiche, un giovane del posto è stato trovato in possesso di una dose di marijuana a uso personale e, pertanto, segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe.

L’azione preventiva ha incluso anche il controllo di 11 esercizi commerciali, in un’ottica di monitoraggio delle attività economiche locali e di contrasto a possibili situazioni di illegalità.