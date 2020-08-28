CARABINIERI NAS CATANIA: TROVATI REAGENTI SCADUTI, SEQUESTRATO UN LABORATORIO DI ANALISI NON AUTORIZZATO

I Carabinieri del NAS di Catania, nel corso di un’ispezione igienico-sanitaria di routine presso un laboratorio di analisi del circondario del capoluogo etneo, hanno scoperto reagenti chimici e kit di...

Inoltre i militari hanno accertato che parte della struttura non era autorizzata, rilevando gravi carenze igieniche, apparecchiature frigorifere non idonee e prive di sistema di controllo della temperatura. Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario regionale per aver addebitato costi per le analisi cliniche non attendibili a causa di metodiche inappropriate e uso di reagenti non conformi, con potenziali ripercussioni sulle diagnosi mediche dei pazienti e sulle relative terapie. Il valore della struttura sequestrata ammonta a circa 500mila euro.