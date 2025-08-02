CARABINIERI SORPRENDONO 42ENNE DI PATERNÒ: COCAINA IN CASA E FIAT 500 RUBATA NEL GARAGE A BELPASSO

Nel quadro delle costanti attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Belpasso proseguono con determinazione nel presidio del territorio attraverso ser...

Nel quadro delle costanti attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Belpasso proseguono con determinazione nel presidio del territorio attraverso servizi mirati e perquisizioni, finalizzati a reprimere ogni forma di illegalità legata al traffico di droga e ai reati connessi.

Nel corso di una recente operazione condotta in mattinata, i militari della locale Stazione hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di un 42enne residente a Paternò ma domiciliato a Belpasso, già noto alle forze dell'ordine.

L'intervento, frutto di un'attenta attività info-investigativa, ha permesso di rinvenire 5 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi, e un bilancino di precisione, strumenti indicativi di un'attività di spaccio.

L'accuratezza dell'ispezione ha portato i Carabinieri ad estendere i controlli anche al garage in uso all’uomo, dove è stata scoperta la carcassa di un'autovettura Fiat 500, priva di targhe.

Subito sono scattati approfonditi accertamenti e, attraverso la verifica del numero di telaio, è risultato che quell’auto era stata rubata nell’ agosto 2023, come denunciato dal proprietario presso la Stazione Carabinieri di Catania Piazza Verga.

La droga è stata ovviamente sequestrata, come anche le parti dell’utilitaria, in attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 42enne è stato denunciato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.