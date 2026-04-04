✈️ CARBURANTE A RISCHIO PER GLI AEREI: SCATTANO LE PRIME RESTRIZIONI IN ITALIA

Prime tensioni sul fronte carburanti anche per il traffico aereo. In Italia iniziano infatti a registrarsi limitazioni nei rifornimenti in alcuni aeroporti, mentre cresce l’attenzione per l’evoluzione della crisi internazionale legata all’area del Golfo.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, sono già scattate le prime restrizioni operative in diversi scali italiani. In particolare, la società Air Bp Italia avrebbe segnalato limitazioni nei rifornimenti negli aeroporti di Linate, Bologna, Venezia e Treviso, almeno fino al prossimo 9 aprile.

Le misure prevedono una gestione contingentata del carburante disponibile, con priorità assoluta ai voli più urgenti e strategici: voli ambulanza, voli di Stato e tratte a lungo raggio (oltre le 3 ore). Per tutti gli altri collegamenti, invece, la distribuzione sarà ridotta e regolata.

A intervenire sulla situazione è anche la compagnia aerea low cost Ryanair, che in un comunicato ha precisato come, al momento, non siano previste carenze nel breve periodo. Tuttavia, la compagnia sottolinea che i fornitori riescono a garantire le forniture solo fino a metà o fine maggio, evidenziando come lo scenario resti in continua evoluzione.

Determinante sarà l’andamento della crisi in Medio Oriente, in particolare nell’area dello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il traffico globale di petrolio. Una sua eventuale chiusura prolungata potrebbe infatti avere ripercussioni dirette anche sugli aeroporti europei.

Al momento non si registrano cancellazioni diffuse, ma la situazione resta sotto osservazione e potrebbe cambiare rapidamente nei prossimi giorni.