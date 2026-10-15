Carburanti, distributori a secco in Puglia e Basilicata: lunghe code, disagi anche in Calabria

La protesta davanti alla raffineria Eni di Taranto rallenta i rifornimenti. Benzina e diesel esauriti in numerosi impianti. Le associazioni dei gestori chiedono interventi urgenti.

Si estende l'emergenza carburanti nel Sud Italia. Dopo i primi disagi registrati in Puglia e Calabria, anche la Basilicata deve fare i conti con distributori rimasti senza benzina e gasolio. Una situazione legata al blocco degli accessi alla raffineria Eni di Taranto, dove da lunedì prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva.

In Puglia si registrano lunghe code davanti alle stazioni di servizio ancora operative. Diversi distributori hanno esaurito le scorte, mentre numerosi automobilisti sono alla ricerca di impianti dove poter effettuare rifornimento. Disagi vengono segnalati anche a Parabita, in provincia di Lecce.

La carenza di carburante interessa anche la Basilicata, dove alcuni distributori di Policoro sono rimasti a secco. Difficoltà si registrano a Potenza e in altri comuni lucani, con file di automobilisti davanti alle pompe ancora funzionanti.

Problemi analoghi vengono segnalati in Calabria, dove il rallentamento delle consegne sta causando difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel.

A lanciare l'allarme sono anche Faib Confesercenti e Fegica, le associazioni dei gestori degli impianti, che chiedono un intervento urgente delle Prefetture, delle amministrazioni regionali e del Governo per affrontare la situazione e contenere i prezzi dei carburanti.

La preoccupazione riguarda anche le possibili ripercussioni sulle attività commerciali e sul trasporto delle merci.

Le prossime ore saranno importanti per capire se sarà possibile ripristinare regolarmente i rifornimenti ed evitare ulteriori disagi nelle regioni interessate.