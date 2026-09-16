Carburanti, gasolio oltre 2,30 euro al litro in autostrada: i prezzi di oggi
Carburanti, gasolio oltre 2,30 euro al litro in autostrada: i prezzi di oggi
ROMA – Restano elevati i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo gli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella giornata di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, il gasolio continua a costare più della benzina.
I prezzi sulla rete stradale
Sulla rete stradale nazionale, considerando la modalità self service, il prezzo medio della benzina è pari a 2,132 euro al litro, mentre per il gasolio si arriva a 2,246 euro al litro.
Una differenza significativa che continua quindi a penalizzare soprattutto automobilisti, autotrasportatori e chi utilizza quotidianamente veicoli diesel.
In autostrada prezzi ancora più alti
La situazione diventa ancora più pesante lungo la rete autostradale. Il prezzo medio self service raggiunge infatti:
2,222 euro al litro per la benzina
2,326 euro al litro per il gasolio
Fare rifornimento in autostrada può quindi comportare una spesa sensibilmente superiore rispetto agli impianti presenti sulla normale rete stradale.
Gasolio ormai oltre i 2,30 euro in autostrada
Il dato più evidente riguarda proprio il diesel, che sulla rete autostradale supera mediamente la soglia dei 2,30 euro al litro.
I dati sono quelli comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio nazionale sui prezzi dei carburanti aggiornate al 16 settembre.