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Carburanti, gasolio oltre 2,30 euro al litro in autostrada: i prezzi di oggi

Carburanti, gasolio oltre 2,30 euro al litro in autostrada: i prezzi di oggi

A cura di Redazione Redazione
16 settembre 2026 16:51
Carburanti, gasolio oltre 2,30 euro al litro in autostrada: i prezzi di oggi -
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ROMA – Restano elevati i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo gli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella giornata di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, il gasolio continua a costare più della benzina.

I prezzi sulla rete stradale

Sulla rete stradale nazionale, considerando la modalità self service, il prezzo medio della benzina è pari a 2,132 euro al litro, mentre per il gasolio si arriva a 2,246 euro al litro.

Una differenza significativa che continua quindi a penalizzare soprattutto automobilisti, autotrasportatori e chi utilizza quotidianamente veicoli diesel.

In autostrada prezzi ancora più alti

La situazione diventa ancora più pesante lungo la rete autostradale. Il prezzo medio self service raggiunge infatti:

  • 2,222 euro al litro per la benzina

  • 2,326 euro al litro per il gasolio

Fare rifornimento in autostrada può quindi comportare una spesa sensibilmente superiore rispetto agli impianti presenti sulla normale rete stradale.

Gasolio ormai oltre i 2,30 euro in autostrada

Il dato più evidente riguarda proprio il diesel, che sulla rete autostradale supera mediamente la soglia dei 2,30 euro al litro.

I dati sono quelli comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio nazionale sui prezzi dei carburanti aggiornate al 16 settembre.

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