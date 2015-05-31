"Cari amici, ricominciamo!"

Alda Nicolosi ha fondato e coordinato per parecchio tempo il gruppo Facebook di riferimento della città. Oggi, nasce “Sei di Paternò se…Originale by Alda”. Ecco la sua lettera per 95047.it

95047.it Esattamente un anno dopo quel magnifico incontro sotto il maestoso Castello Normanno, siamo ancora qui. Il gruppo “Sei di Paternò se…” si evolve, suo malgrado, in “Sei di Paternò se…Originale by Alda”. Un incontro, quello di un anno fa, che aveva dato - uno per un per uno -un volto ed una sensibilità umana all’essere paternesi e non soltanto stando dietro ad una tastiera di computer o ad uno smartphone. Un grande abbraccio tra tutti noi. Fiera di quell’incontro e di quello che abbiamo costruito con gruppo su Facebook che è stato capace di risvegliare la nostra identità, anche per una come me che purtroppo Paternò è stata costretta a lasciarla qualche anno fa.

E, allora, rieccoci qui. Il gruppo di “Sei di Paternò se…”, fondato e portato avanti da me con la collaborazione di tante belle persone, è ormai in mano a gente che crede di essere degli “eletti”. Mi fermo qua perché non voglio scadere nella polemica. Noi dobbiamo costruire. Costruire per il bene di noi stessi e della nostra Paternò: ma anche per provare a regalare un pò più di spensieratezza alle nostre vite con una battuta o un post ma anche sollevando questioni che possono stimolarci.

E così, carissimi Amici, vorrei darvi il benvenuto nel nuovo gruppo di sei di Paternò se. ....Originale by Alda, GRAZIE per tutto.

GRAZIE per ogni cosa, GRAZIE di esserci sempre, nella vita tante cose possono farti felice, per me questa è una bellissima emozione che voi avete dato a me con la vostra Amicizia, by Alda.