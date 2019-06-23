CARICA CAMERA DA LETTO SULL’AUTO PER TRASPORTARLA DA BARI A SAVONA IN AUTOSTRADA, GLI RITIRANO LA PATENTE

È partito da Bari, per raggiungere Savona, con un’intera camera da letto legata al tetto della sua Mercedes station wagon.Quando però è giunto a Carpi, in provincia di Modena, uscendo dalla A22 per un...

Quando però è giunto a Carpi, in provincia di Modena, uscendo dalla A22 per una breve sosta prima di ripartire, i carabinieri non hanno potuto non notare il mezzo ed è così scattato un controllo che ha portato ad una sanzione, al ritiro della patente e del libretto di circolazione.

I militari hanno contestato al conducente l’aver destinato il proprio veicolo a un uso diverso da quello indicato dalla carta di circolazione, con un carico pericoloso per gli altri utenti della strada.

Dal controllo, fanno sapere i carabinieri di Carpi, è risultato che l’uomo aveva caricato e legato una intera camera, comprensiva di armadio, rete, materasso, quattro biciclette, qualche pensile da cucina, pneumatici, pentole, abiti ed alimenti.