CARICO DI OLTRE UN QUINTALE MARIJUANA DALLA PUGLIA A CATANIA, TRE ARRESTI

La Polizia di Stato ha arrestato i pregiudicati PETRALIA Carmelo, (cl.1974), PARISI Rosario Stefano, (cl.1974) e MANELLI Gianpiero, (cl.1994) responsabili, in concorso tra loro, del reato di trasporto, detenzione, cessione e acquisto di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

A seguito di attività info-investigativa, personale della Squadra Mobile Sezione “Antidroga” apprendeva che PETRALIA Carmelo e PARISI Rosario Stefano, entrambi già noti agli investigatori perché pregiudicati per reati in materia di stupefacenti, avrebbero dovuto ricevere un ingente carico di marijuana da un soggetto pugliese, indicato come MANELLI Gianpiero, anch’egli con i medesimi precedenti penali.

Nella serata del 14 maggio sarebbero giunti in questo centro, secondo quando appurato, i predetti PETRALIA e PARISI, a bordo di una Lancia Delta di colore bianco, per scortare un terzo uomo, viaggiante a bordo di un furgone Renault Traffic di colore nero, all’interno del quale era stato occultato lo stupefacente.

Dopo avere effettuato i dovuti accertamenti, dalle prime ore del mattino di ieri, personale della Squadra Mobile predisponeva un mirato servizio di osservazione presso i caselli dell’autostrada A/18 in località San Gregorio.

Dopo lunghe ore di attesa, il predetto personale notava un furgone Renault Traffic condotto dal MANELLI; a seguito di perquisizione eseguita all’interno del predetto veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati, nel vano posteriore, n. 9 colli contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo lordo di kg.107,425 circa.

Nel contesto del medesimo servizio di osservazione e pedinamento, effettuato da altro personale della Squadra Antidroga, lungo la predetta autostrada, si accertava che a bordo di una Lancia Delta, il PETRALIA e il PARISI facevano da “battistrada” al suddetto furgone.

Inoltre, da un controllo immediato dei telefoni si aveva modo di verificare che MANELLI Gianpiero comunicava, durante il tragitto con il classico telefono cd. citofono, con PETRALIA Carmelo e PARISI Rosario, i quali si sinceravano così della regolarità del viaggio.