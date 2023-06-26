CARINI, INVESTE 16ENNE IN BICI E FUGGE: FOTO DI UN PASSANTE LO INCASTRA

Ha investito con la sua auto una sedicenne di Carini che era su una bici e non si è fermato per prestarle soccorso. L’uomo, un 54enne, è stato identificato e denunciato alla polizia locale dopo la seg...

Ha investito con la sua auto una sedicenne di Carini che era su una bici e non si è fermato per prestarle soccorso.

L’uomo, un 54enne, è stato identificato e denunciato alla polizia locale dopo la segnalazione di un passante che, testimone dell’incidente, ha fatto in tempo a fotografare lui, l’auto e la targa della vettura.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Grazie a quella foto gli investigatori, diretti dal comandante Marco Venuti, sono riusciti a risalire al proprietario che è stato denunciato per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente. L’auto era senza assicurazione e senza revisione.