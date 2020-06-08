CARINOLA (CASERTA): PRETE VA IN CARCERE PER LA MESSA, MA VIENE SCOPERTO CON 9 CELLULARI ADDOSSO

Va in carcere per la consueta messa domenicale, riservata ai detenuti, ma, il sacerdore è stato bloccato dalla Polizia Penitenziaria che l’ha trovato in possesso di ben 9 cellulari (8 micro telefoni e...

Va in carcere per la consueta messa domenicale, riservata ai detenuti, ma, il sacerdore è stato bloccato dalla Polizia Penitenziaria che l’ha trovato in possesso di ben 9 cellulari (8 micro telefoni e uno smartphone) nascosti in alcune buste di tabacco.

Secondo quanto reso noto dall’Unione sindacati polizia penitenziaria, sull’accaduto è stata aperta un’indagine dell’autorità giudiziaria.

Nelle buste di tabacco, insieme con i telefoni cellulari, gli agenti della polizia penitenziaria hanno trovato anche caricabatteria e cavette usb. L’istituto di pena casertano di Carinola ospita circa 500 detenuti.

Le forze dell’ordine cercano di capire a quali reclusi fossero diretti i telefonini e chi abbia consegnato al prete il carico nascosto nel tabacco.

La posizione del sacerdote è al vaglio della procura di S. Maria Capua Vetere.