CARNE E PESCE AVARIATI DESTINATI AI RISTORANTI DI MESSINA: 624 KG SEQUESTRATI DALLA POLIZIA STRADALE

La Polizia Stradale della Sottosezione di Messina ha sequestrato e distrutto 624 kg di alimenti, tra i quali pesce, pollo e carne rossa tutti destinati alla ristorazione messinese.

Il cibo era trasportato su un autocarro adibito al trasporto di alimenti, preso a noleggio, e condotto da un cittadino cinese di anni 59, residente a Catania. Il fermo del veicolo è avvenuto nella tratta autostradale A/18 nei pressi dei caselli di Tremestieri.

Una volta aperti i portelloni del furgone i poliziotti hanno constatato che il cibo era trasportato ad una temperatura (+13°C) nettamente superiore a quella prevista (-18°C).

E’ stato, quindi, richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Asp di Messina che ha accertato il cattivo stato di conservazione degli alimenti dichiarandoli non più commestibili e, pertanto, non idonei all’uso alimentare.

Il cibo è stato sequestrato e immediatamente distrutto da ditta specializzata ed il conducente è stato

deferito all’Autorità Giudiziaria per aver trasportato cibo in cattivo stato di conservazione, oltre che per la mancata tracciabilità del pesce.