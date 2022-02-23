CARNEVALE 2022, 3 CARTOLINE FILATELICHE NEGLI UFFICI POSTALI IN PROVINCIA DI CATANIA

Poste Italiane dedica al Carnevale 2022 tre colorate e animate cartoline filateliche.Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa e pe...

Poste Italiane dedica al Carnevale 2022 tre colorate e animate cartoline filateliche.

Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa e per sostenere il valore della scrittura: una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Il prodotto filatelico può essere acquistato, fino al prossimo 5 marzo, al prezzo di 0,90 € a singolo pezzo nei 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia, disponibile nelle sedi di Catania Centro, Acireale e Caltagirone e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.