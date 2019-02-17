CARNEVALE AD ACIREALE, MISTERBIANCO E SCIACCA - IL PROGRAMMA

CARNEVALE DI ACIREALEDOMENICA 24 FEBBRAIOore 09:00 – Lungo il Circuito del Carnevale – Carri allegorico-grotteschi in esposizioneore 09:30 – Lungo il Circuito del Carneval – “Correndo per Aci” Trofeo...

CARNEVALE DI ACIREALE

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 09:00 – Lungo il Circuito del Carnevale – Carri allegorico-grotteschi in esposizione

ore 09:30 – Lungo il Circuito del Carneval – “Correndo per Aci” Trofeo del Carnevale corsa su strada

ore 11:30 – Lungo il Circuito del Carnevale – Sfilata di bande musicali internazionali con esibizioni coreografiche

ore 15:00 – Lungo il Circuito del Carnevale – Sfilata dei carri allegorico-grotteschi preceduti da mascherati a tema, con la partecipazione di maschere singole e bande musicali internazionali

ore 21:30 – Piazza Duomo – da Amici Emma Muscat, Biondo, La Rua e Andreas Müller

GIOVEDI 28 FEBBRAIO

ore 16:00 – Lungo il Circuito del Carnevale – Scuole in maschera, sfilata di gruppi mascherati scolastici con la partecipazione delle maschere isolate

ore 18:00 – Lungo il Circuito del Carnevale – Aci Comics & Games, Parata in Cosplay

ore 19:00 – Piazza Duomo – Cosplay Contest

ore 20:30 – Piazza Duomo – Giorgio Vanni in Concerto il Re delle sigle dei cartoni animati

VENERDI 01 MARZO

ore 10:00 – Piazza Duomo – “Pazza Duomo” music and dance

ore 16:00 – Teatro Turi Ferro (parcheggio gratuito cortile San Luigi) – Concorso Bambini in Maschera

ore 20:00 – Piazza Duomo – Ballando a Carnevale con la partecipazione delle scuole di danza acesi

SABATO 02 MARZO

ore 10:30 – Lungo il circuito tradizionale del Carnevale – Scuole in maschera sfilata di gruppi mascherati scolastici con la partecipazione delle maschere isolate

ore 11:00 – Piazza Giovanni XXIII – “Il Carro infiorato” estemporanea dei Maestri fiorai

ore 11:30 – Lungo il circuito del Carnevale – Artisti di strada

ore 12:00 – Piazza Duomo – “Flash Mob” con i ragazzi delle scuole

ore 15:30 – Lungo il circuito del Carnevale – Sfilata dei carri allegorico-grotteschi preceduti da gruppi mascherai a tema, con la partecipazione di maschere singole e bande musicali internazionali

ore 21:30 – Piazza Duomo – Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana

DOMENICA 03 MARZO

ore 09:30 – Piazza Duomo e Piazza Indirizzo – I carri in mostra

ore 11:30 – Lungo il circuito del Carnevale – Parata di posizionamento dei carri allegorico-grotteschi con esibizioni

ore 13:00 – Piazza Garibaldi – “Aspettando Balliamo” L’orchestra a pranzo

ore 15:00 – Lungo il circuito del Carnevale – Sfilata dei carri allegorico-grotteschi preceduti da gruppi mascherai a tema, con la partecipazione di maschere singole e del carro infiorato vincitore della festa dei fiori 2018, accompagnati da bande musicali internazionali

ore 21:00 – Piazza Duomo – The Kolors in concerto

LUNEDI 04 MARZO

ore 16:00 – Lungo il circuito tradizionale del Carnevale – “La giornata storica dei Fiori” dalla carrozza, alla macchina infiorata, al carro infiorato vincitore della Festa dei Fiori 2018

ore 20:00 – Piazza Duomo – Carnival Beat Festival special Guest Dj Albertino e Dj Angemi – Dj contest con talenti emergenti

MARTEDI 05 MARZO

ore 10:00 – Lungo il circuito del Carnevale – Carri allegorico-grotteschi in parata

ore 15:30 – Lungo il circuito del Carnevale – Sfilata finale dei carri allegorico-grotteschi preceduti da gruppi mascherati a tema, con la partecipazione di maschere singole e del carro infiorato vincitore della festa dei fiori 2018

ore 20:00 – Piazza Duomo – Jerry Calà Concert Show “Una vita da libidine”

ore 23:00 – Piazza Duomo – Premiazione dei vari concorsi

Prevendita biglietti e abbonamenti: Ticket Box Office (www.ctbox.it – tel. 095 7225340)

Vendita Biglietti: Ufficio informazioni, via R. Settimo n° 5 Acireale – tel. 095 895259 Numero 9 Botteghini distribuiti lungo il Circuito

CARNEVALE DI MISTERBIANCO

VENERDÌ 22 FEBBRAIO

ore 9:30 - Campo Sportivo "V. Mazzola"

TRIANGOLARE A 11

Un coriandolo per la solidarietà

a cura della Consulta Comunale per lo Sport

Con la partecipazione straordinaria della ALL STARS SICILIA

DOMENICA 24 FEBBRAIO

la sfilata prevista per OGGI pomeriggio è stata così rimandata al pomeriggio del prossimo giovedì grasso, 28 febbraio, con inizio alle ore 16,00 e previsione meteo soddisfacente.

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO

ore 10:00 - Centro Città

Percorso: piazza Dante - via G. Bruno - via G. Matteotti - via S. A. Abate - via B. Buozzi - piazza Pertini

"A SPASSO CON RE.. BURLONE"

sfilata a tema degli alunni delle scuole misterbianchesi in compagnia delle mascotte dei Cartoon, animatori e giocolieri

ore 18:30 - Centro Città

Percorso: piazza Mazzini - via Garibaldi - piazza della Repubblica - via G. Matteotti - via G. Bruno - piazza XXV Aprile

PARATA DI CARNEVALE

con artisti di strada, mascotte dei cartoon, e i SAMBAZITA

VENERDÌ 1 MARZO

ore 19:00 - Capannoni Carnevale-Movicar

"UNA PENTOLA DI...CORIANDOLI"

CONFRONTO TRA I CUOCHI DELLE ASSOCIAZIONI DI CARNEVALE

degustazioni di piatti tipici, salsicce e chiacchiere..

Accompagnati da vino e musica

Assegnazione Trofeo "CULI..NARIA 2019"

SABATO 2 MARZO

ore 9:30 - Giro turistico della città

VISITE GUIDATE AI MUSEI CITTADINI

navette gratuite per visitatori e turisti

Stand gastronomici in Piazza Mazzini

ore 19:30 - Via G. Bruno - Via G. Matteotti

DEFILÈ "COSTUMI IN PASSERELLA"

conduce Ruggero Sardo

madrina della serata: Cecilia Rodriguez

Diretta su Video Mediterraneo canale 11 ore 20:30

DOMENICA 3 MARZO

ore 10:30 - Piazza Mazzini

"DIVERTILANDIA" PARCO DEI DIVERTIMENTI

artisti del gruppo "Coriandolata" Stand gastronomici

ore 13:00 - Piazza Pertini

CAMPER PARTY - CARNAVAL

premio alla creatività

ore 15:00 - Piazza Mazzini

SPECIALE ANNULLO FILATELICO (versioni precedenti)

annullo postale commemorativo "I Costumi più Belli di Sicilia" 2019

dalle ore 16:30 - Circuito cittadino (apri mappa)

SFILATE DE "I COSTUMI PIU' BELLI DI SICILIA" e dei carri scenografici (INGRESSO GRATUITO)

Percorso: via Gramsci - via Garibaldi - Piazza XXV Aprile - via G. Bruno - via G. Matteotti - via S. Nicolò - via Gramsci - via Garibaldi

LUNEDÌ 4 MARZO

ore 16:00 - Centro Sicilia

"SFILATA DELLE MERAVIGLIE"

corteo mascherato, a tema libero, degli alunni delle scuole del territorio

MARTEDÌ 5 MARZO

dalle ore 16:30 - Circuito cittadino (apri mappa)

SFILATE DE "I COSTUMI PIU' BELLI DI SICILIA" e dei carri scenografici (INGRESSO GRATUITO)

Percorso: via Gramsci - via Garibaldi - Piazza XXV Aprile - via G. Bruno - via G. Matteotti - via S. Nicolò - via Gramsci - via Garibaldi

CARNEVALE DI SCIACCA

Giovedì 28 Febbraio 2019

Ore 17:00 – Esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso all’interno del quartiere San Michele, Piazza Gerardo Noceto

Ore 19:00 – Esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorsonella suggestiva cornice della “Chiazza”, Via G. Licata.

Ore 20:30 – Consegna delle chiavi della città dal Sindaco al Peppe Nappa, il Re del Carnevale di Sciacca

Ore 21:00 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato:

Presentazione dei gruppi mascherati dei carri in concorso

Venerdì 1 Marzo 2019

Ore 16:30 – Sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di Via Cappuccini, Piazza Belvedere, Via Friscia Maglienti, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi

Ore 20:30 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato

Esibizione di apertura con Peppe Nappa

Esibizione dei carri allegorici in concorso

Sabato 2 Marzo 2019

Ore 16:00 – Sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi

Ore 20:30 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato:

Esibizione di apertura con Peppe Nappa

Esibizione dei carri allegorici in concorso

Domenica 3 Marzo 2019

Ore 10:00 – Carnevale dei Bambini, spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. I più piccoli potranno divertirsi partecipando all’animazione di artisti di strada e dei più amati personaggi dei cartoons. Conduzione e animazione a cura di Vinz Termine.

Ore 11:30 – Posizionamento dei carri allegorici. I carri allegorici stazioneranno lungo Corso Vittorio Emanuele dando vita ad uno spettacolo musicale e scenografico.

Ore 15:00 – Sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi

Ore 18:00 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato: Feeling Story – Revival degli inni più belli del Carnevale di Sciacca

Ore 20:00 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato:

Esibizione di apertura con Peppe Nappa

Esibizione dei carri allegorici in concorso

Lunedì 4 Marzo 2019

Ore 16:00 – Sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi

Ore 20:30 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato:

Esibizione di apertura con Peppe Nappa

Esibizione dei carri allegorici in concorso

Martedì 5 Marzo 2019

Ore 16:00 – Sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi

Ore 20:30 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato:

Esibizione di apertura con Peppe Nappa

Esibizione dei carri allegorici in concorso

Ore 01:30 – Riconsegna delle chiavi della città al Sindaco di Sciacca e rogo del Peppe Nappa