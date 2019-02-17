CARNEVALE AD ACIREALE, MISTERBIANCO E SCIACCA - IL PROGRAMMA
CARNEVALE DI ACIREALEDOMENICA 24 FEBBRAIOore 09:00 – Lungo il Circuito del Carnevale – Carri allegorico-grotteschi in esposizioneore 09:30 – Lungo il Circuito del Carneval – “Correndo per Aci” Trofeo...
CARNEVALE DI ACIREALE
DOMENICA 24 FEBBRAIO
ore 09:00 – Lungo il Circuito del Carnevale – Carri allegorico-grotteschi in esposizione
ore 09:30 – Lungo il Circuito del Carneval – “Correndo per Aci” Trofeo del Carnevale corsa su strada
ore 11:30 – Lungo il Circuito del Carnevale – Sfilata di bande musicali internazionali con esibizioni coreografiche
ore 15:00 – Lungo il Circuito del Carnevale – Sfilata dei carri allegorico-grotteschi preceduti da mascherati a tema, con la partecipazione di maschere singole e bande musicali internazionali
ore 21:30 – Piazza Duomo – da Amici Emma Muscat, Biondo, La Rua e Andreas Müller
GIOVEDI 28 FEBBRAIO
ore 16:00 – Lungo il Circuito del Carnevale – Scuole in maschera, sfilata di gruppi mascherati scolastici con la partecipazione delle maschere isolate
ore 18:00 – Lungo il Circuito del Carnevale – Aci Comics & Games, Parata in Cosplay
ore 19:00 – Piazza Duomo – Cosplay Contest
ore 20:30 – Piazza Duomo – Giorgio Vanni in Concerto il Re delle sigle dei cartoni animati
VENERDI 01 MARZO
ore 10:00 – Piazza Duomo – “Pazza Duomo” music and dance
ore 16:00 – Teatro Turi Ferro (parcheggio gratuito cortile San Luigi) – Concorso Bambini in Maschera
ore 20:00 – Piazza Duomo – Ballando a Carnevale con la partecipazione delle scuole di danza acesi
SABATO 02 MARZO
ore 10:30 – Lungo il circuito tradizionale del Carnevale – Scuole in maschera sfilata di gruppi mascherati scolastici con la partecipazione delle maschere isolate
ore 11:00 – Piazza Giovanni XXIII – “Il Carro infiorato” estemporanea dei Maestri fiorai
ore 11:30 – Lungo il circuito del Carnevale – Artisti di strada
ore 12:00 – Piazza Duomo – “Flash Mob” con i ragazzi delle scuole
ore 15:30 – Lungo il circuito del Carnevale – Sfilata dei carri allegorico-grotteschi preceduti da gruppi mascherai a tema, con la partecipazione di maschere singole e bande musicali internazionali
ore 21:30 – Piazza Duomo – Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana
DOMENICA 03 MARZO
ore 09:30 – Piazza Duomo e Piazza Indirizzo – I carri in mostra
ore 11:30 – Lungo il circuito del Carnevale – Parata di posizionamento dei carri allegorico-grotteschi con esibizioni
ore 13:00 – Piazza Garibaldi – “Aspettando Balliamo” L’orchestra a pranzo
ore 15:00 – Lungo il circuito del Carnevale – Sfilata dei carri allegorico-grotteschi preceduti da gruppi mascherai a tema, con la partecipazione di maschere singole e del carro infiorato vincitore della festa dei fiori 2018, accompagnati da bande musicali internazionali
ore 21:00 – Piazza Duomo – The Kolors in concerto
LUNEDI 04 MARZO
ore 16:00 – Lungo il circuito tradizionale del Carnevale – “La giornata storica dei Fiori” dalla carrozza, alla macchina infiorata, al carro infiorato vincitore della Festa dei Fiori 2018
ore 20:00 – Piazza Duomo – Carnival Beat Festival special Guest Dj Albertino e Dj Angemi – Dj contest con talenti emergenti
MARTEDI 05 MARZO
ore 10:00 – Lungo il circuito del Carnevale – Carri allegorico-grotteschi in parata
ore 15:30 – Lungo il circuito del Carnevale – Sfilata finale dei carri allegorico-grotteschi preceduti da gruppi mascherati a tema, con la partecipazione di maschere singole e del carro infiorato vincitore della festa dei fiori 2018
ore 20:00 – Piazza Duomo – Jerry Calà Concert Show “Una vita da libidine”
ore 23:00 – Piazza Duomo – Premiazione dei vari concorsi
Prevendita biglietti e abbonamenti: Ticket Box Office (www.ctbox.it – tel. 095 7225340)
Vendita Biglietti: Ufficio informazioni, via R. Settimo n° 5 Acireale – tel. 095 895259 Numero 9 Botteghini distribuiti lungo il Circuito
CARNEVALE DI MISTERBIANCO
VENERDÌ 22 FEBBRAIO
ore 9:30 - Campo Sportivo "V. Mazzola"
TRIANGOLARE A 11
Un coriandolo per la solidarietà
a cura della Consulta Comunale per lo Sport
Con la partecipazione straordinaria della ALL STARS SICILIA
DOMENICA 24 FEBBRAIO
la sfilata prevista per OGGI pomeriggio è stata così rimandata al pomeriggio del prossimo giovedì grasso, 28 febbraio, con inizio alle ore 16,00 e previsione meteo soddisfacente.
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO
ore 10:00 - Centro Città
Percorso: piazza Dante - via G. Bruno - via G. Matteotti - via S. A. Abate - via B. Buozzi - piazza Pertini
"A SPASSO CON RE.. BURLONE"
sfilata a tema degli alunni delle scuole misterbianchesi in compagnia delle mascotte dei Cartoon, animatori e giocolieri
ore 18:30 - Centro Città
Percorso: piazza Mazzini - via Garibaldi - piazza della Repubblica - via G. Matteotti - via G. Bruno - piazza XXV Aprile
PARATA DI CARNEVALE
con artisti di strada, mascotte dei cartoon, e i SAMBAZITA
VENERDÌ 1 MARZO
ore 19:00 - Capannoni Carnevale-Movicar
"UNA PENTOLA DI...CORIANDOLI"
CONFRONTO TRA I CUOCHI DELLE ASSOCIAZIONI DI CARNEVALE
degustazioni di piatti tipici, salsicce e chiacchiere..
Accompagnati da vino e musica
Assegnazione Trofeo "CULI..NARIA 2019"
SABATO 2 MARZO
ore 9:30 - Giro turistico della città
VISITE GUIDATE AI MUSEI CITTADINI
navette gratuite per visitatori e turisti
Stand gastronomici in Piazza Mazzini
ore 19:30 - Via G. Bruno - Via G. Matteotti
DEFILÈ "COSTUMI IN PASSERELLA"
conduce Ruggero Sardo
madrina della serata: Cecilia Rodriguez
Diretta su Video Mediterraneo canale 11 ore 20:30
DOMENICA 3 MARZO
ore 10:30 - Piazza Mazzini
"DIVERTILANDIA" PARCO DEI DIVERTIMENTI
artisti del gruppo "Coriandolata" Stand gastronomici
ore 13:00 - Piazza Pertini
CAMPER PARTY - CARNAVAL
premio alla creatività
ore 15:00 - Piazza Mazzini
SPECIALE ANNULLO FILATELICO (versioni precedenti)
annullo postale commemorativo "I Costumi più Belli di Sicilia" 2019
dalle ore 16:30 - Circuito cittadino (apri mappa)
SFILATE DE "I COSTUMI PIU' BELLI DI SICILIA" e dei carri scenografici (INGRESSO GRATUITO)
Percorso: via Gramsci - via Garibaldi - Piazza XXV Aprile - via G. Bruno - via G. Matteotti - via S. Nicolò - via Gramsci - via Garibaldi
LUNEDÌ 4 MARZO
ore 16:00 - Centro Sicilia
"SFILATA DELLE MERAVIGLIE"
corteo mascherato, a tema libero, degli alunni delle scuole del territorio
MARTEDÌ 5 MARZO
dalle ore 16:30 - Circuito cittadino (apri mappa)
SFILATE DE "I COSTUMI PIU' BELLI DI SICILIA" e dei carri scenografici (INGRESSO GRATUITO)
Percorso: via Gramsci - via Garibaldi - Piazza XXV Aprile - via G. Bruno - via G. Matteotti - via S. Nicolò - via Gramsci - via Garibaldi
CARNEVALE DI SCIACCA
Giovedì 28 Febbraio 2019
Ore 17:00 – Esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso all’interno del quartiere San Michele, Piazza Gerardo Noceto
Ore 19:00 – Esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorsonella suggestiva cornice della “Chiazza”, Via G. Licata.
Ore 20:30 – Consegna delle chiavi della città dal Sindaco al Peppe Nappa, il Re del Carnevale di Sciacca
Ore 21:00 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato:
Presentazione dei gruppi mascherati dei carri in concorso
Venerdì 1 Marzo 2019
Ore 16:30 – Sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di Via Cappuccini, Piazza Belvedere, Via Friscia Maglienti, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi
Ore 20:30 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato
Esibizione di apertura con Peppe Nappa
Esibizione dei carri allegorici in concorso
Sabato 2 Marzo 2019
Ore 16:00 – Sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi
Ore 20:30 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato:
Esibizione di apertura con Peppe Nappa
Esibizione dei carri allegorici in concorso
Domenica 3 Marzo 2019
Ore 10:00 – Carnevale dei Bambini, spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. I più piccoli potranno divertirsi partecipando all’animazione di artisti di strada e dei più amati personaggi dei cartoons. Conduzione e animazione a cura di Vinz Termine.
Ore 11:30 – Posizionamento dei carri allegorici. I carri allegorici stazioneranno lungo Corso Vittorio Emanuele dando vita ad uno spettacolo musicale e scenografico.
Ore 15:00 – Sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi
Ore 18:00 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato: Feeling Story – Revival degli inni più belli del Carnevale di Sciacca
Ore 20:00 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato:
Esibizione di apertura con Peppe Nappa
Esibizione dei carri allegorici in concorso
Lunedì 4 Marzo 2019
Ore 16:00 – Sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi
Ore 20:30 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato:
Esibizione di apertura con Peppe Nappa
Esibizione dei carri allegorici in concorso
Martedì 5 Marzo 2019
Ore 16:00 – Sfilata dei carri allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi
Ore 20:30 – Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato:
Esibizione di apertura con Peppe Nappa
Esibizione dei carri allegorici in concorso
Ore 01:30 – Riconsegna delle chiavi della città al Sindaco di Sciacca e rogo del Peppe Nappa