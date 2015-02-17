Carnevale con Pattini..in Linea

Una serata in sport e allegria!

Un allenamento di pattinaggio all'insegna dello spirito carnevalesco. Un modo diverso per festeggiare il carnevale ma perfettamente in linea con le attività dell'ASD Paternò in linea. Si è svolta infatti ieri, lunedì 16 febbraio 2015, durante uno dei turni in cui i ragazzi dell'Associazione sono soliti incontrarsi tutte le settimane presso la Palestra delle Scuole Elementari site in Via Libertà, un'allegra serata a tema. Un allenamento diverso durante il quale, rigorosamente con ai piedi un paio di pattini, grandi e piccini si sono dilettati in giochi e percorsi mascherati ed a ritmo di musica di carnevale.

Sport ed Allegria hanno pertanto fatto da padroni della serata che non poteva che concludersi con un divertentissimo trenino IN LINEA.