Caro sindaco, ti scrivo: "Abbassiamo le tasse"

I consiglieri Condorelli, Furnari, Rinina e Virgolini presentano in consiglio una richiesta ufficiale di abbassamento Irpef e Imu

95047.it "Chiediamo che venga accolta la proposta di riduzione dell'Addizionale Irpef e dell'Imu, altrimenti troveremo un'altra soluzione ed assieme ad altri consiglieri vorrà dire che emenderemo una proposta che porteremo in consiglio comunale". A parlare è il consigliere Alfio Virgolini che assieme a Francesco Rinina, Ivan Furnari e Filippo Condorelli questa sera in consiglio presenteranno una missiva nella quale si chiede di ridurre le due imposte in questione. Di seguito, il testo della lettera:

"Caro Sindaco, bisogna prendere atto che l’anno 2014 è stato molto pesante sotto l’aspetto legato al pagamento delle tasse dovute dai nostri cittadini contribuenti, a partire dalla esosa mazzata della TARI, tassa di gran lunga superiore in termini economici rispetto a quella dell’anno precedente. Successivamente la TASI, che ci onoriamo di aver contribuito a far applicare al minimo. Come se non bastasse altra mazzata, il ritocco delle ulteriori imposte comunali quali: IMU sugli altri fabbricati aumentata dal 7.06 al 10.06 per mille e l’Addizionale Irpef che è stata pesantemente aumentata dallo 0.2 allo 0.8 per mille, il tutto grazie agli stessi Consiglieri Comunali di maggioranza che sostengono questa Amministrazione.

In un momento come questo, di difficile crisi economica ed occupazionale che attraversano tutti i settori della nostra Città, ci pare assai giusto per il rispetto che va rivolto nei confronti dei nostri contribuenti, rivedere sin da subito le varie aliquote e nel limite delle possibilità ridurle. Il tutto, senza che venga arrecato alcun danno all’Ente Comune o alla cittadinanza sia in termini di natura economica sia per i servizi che dovranno essere resi all’utenza.

Per tutto ciò esposto, con la presente lettera aperta, i sottoscritti nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza, ricordando all’attuale Giunta Comunale di essere stati tra coloro che hanno bocciato l’aumento delle tasse di cui in premessa, affermando di non fare alcun tipo di manifestazione populistica o propagandistica, in maniera molto distinta, moderata e democratica, propongono con decorrenza dall’anno 2015 la riduzione di dette imposte comunali, suggerendo al Sig. Sindaco di dare mandato agli uffici competenti, affinché venga formulata una nuova proposta di delibera per il Consiglio Comunale, che diminuisca notevolmente le attuali percentuali, ad esempio: ridurre dallo 0.8 allo 0.4 per mille l’Addizionale Irpef e dal 10.06 al 9.0 per mille l’IMU sugli altri fabbricati".