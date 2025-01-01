CAROLA, 3,3 KG DI GIOIA: PRIMA NATA DEL 2025 A CATANIA

Un minuto dopo la mezzanotte nasce Carola al Garibaldi-Nesima di CataniaAlle 00.01 del primo gennaio 2025 è venuta alla luce Carola, presso l’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, una bellissima bambi...

Un minuto dopo la mezzanotte nasce Carola al Garibaldi-Nesima di Catania

Alle 00.01 del primo gennaio 2025 è venuta alla luce Carola, presso l’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, una bellissima bambina di 3 chili e trecento grammi.

A Stefany e Giuseppe, i due splendidi genitori vanno gli auguri speciali del dipartimento Materno-Infantile dell’Arnas Garibaldi, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore, e di tutto il personale che ha partecipato al lieto evento.