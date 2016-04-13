95047

13 aprile 2016 13:07
CARREFOUR: Richiamo prodotto per i consumatori allergici alle mandorle e ai frutti a guscio
Gentili clienti, A titolo precauzionale e al fine di garantire la Vostra sicurezza, si procede ad un richiamo dei seguenti prodotti :

EAN 3760122961708 SUPER
COOKIES MILK CHOC. & HAZELNUT Michel et Augustin 180 g
TUTTE LE SCADENZE SINO AL 31/12/2016 compreso
EAN 3760122961753 SUPER
COOKIES SMOOTH HEART MILK Michel et Augustin 60 g
TUTTE LE SCADENZE SINO AL 31/08/2016 compreso

MOTIVO DEL RICHIAMO: possibile presenza di mandorle non dichiarate in etichetta .

I CLIENTI ALLERGICI CHE HANNO ACQUISTATO I PRODOTTI INDICATI SONO
PREGATI DI NON CONSUMARLI E DI RIPORTARLI AL PUNTO VENDITA PER IL RIMBORSO.
PER EVENTUALI INFORMAZIONI CONTATTARE 0033 8 05 80 09 55

