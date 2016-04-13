CARREFOUR: Richiamo prodotto per i consumatori allergici alle mandorle e ai frutti a guscio

Gentili clienti, A titolo precauzionale e al fine di garantire la Vostra sicurezza, si procede ad un richiamo dei seguenti prodotti :EAN 3760122961708 SUPERCOOKIES MILK CHOC. & HAZELNUT Michel et...

Gentili clienti, A titolo precauzionale e al fine di garantire la Vostra sicurezza, si procede ad un richiamo dei seguenti prodotti :

EAN 3760122961708 SUPER

COOKIES MILK CHOC. & HAZELNUT Michel et Augustin 180 g

TUTTE LE SCADENZE SINO AL 31/12/2016 compreso

EAN 3760122961753 SUPER

COOKIES SMOOTH HEART MILK Michel et Augustin 60 g

TUTTE LE SCADENZE SINO AL 31/08/2016 compreso

MOTIVO DEL RICHIAMO: possibile presenza di mandorle non dichiarate in etichetta .

I CLIENTI ALLERGICI CHE HANNO ACQUISTATO I PRODOTTI INDICATI SONO

PREGATI DI NON CONSUMARLI E DI RIPORTARLI AL PUNTO VENDITA PER IL RIMBORSO.

PER EVENTUALI INFORMAZIONI CONTATTARE 0033 8 05 80 09 55