CARTA ACQUISTI, 80 EURO PER OVER 65 E GENITORI DI BAMBINI SOTTO I 3 ANNI: ECCO COME FARE RICHIESTA

Dal 1 gennaio sono disponibili sul sito del Ministero dell'Economia (https://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/) i moduli per richiedere la Carta Acquisti che consente ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, di ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Lo rende noto il Mef.

"I destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata", spiega il ministero in una nota.

Come fare domanda

La domanda per la Carta Acquisti (completamente gratuita per gli aventi diritto) può essere presentata negli Uffici Postali compilando il modulo sulla base dei requisiti richiesti. Coloro che hanno ottenuto la Carta negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del beneficio senza bisogno di una nuova richiesta.

I requisiti

Per accedere al contributo occorre rispettare i requisiti su reddito e patrimonio previsti dalla Legge. Nel dettaglio, l'Isee del proprio nucleo familiare non deve superare questi importi

per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, 7.640,18 euro

per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, 7.640,18 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 7.640,18 euro ;

per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a 7.640,18 euroe importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 10.186,91 euro.

Inoltre occorre che né il beneficiario né il coniuge in caso di coppie sia

intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;

intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;

intestatario/i di più di una utenza del gas;

proprietario/i di più di un autoveicolo;

proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

Il modulo di richiesta della Carta Acquisti (

nel quadro 1 vanno inseriti i dati anagrafici (codice fiscale, generalità, indirizzo di residenza, estremi di un documento di identità valido);

nel quadro 2 vanno inserite le generalità del minore di 3 anni (per le famiglie) o del coniuge (nel caso di richiesta per over 65);

nel quadro 3 e 4 occorre specificare se si esercitano le potestà genitoriali, se si è affidatari o tutori; oppure indicare la titolarità della carta;

nel quadro 5 bisogna inserire gli ulteriori dati richiesti per accedere al contributo (codice numero POD e potenza impegnata);

nel quadro 6 sono specificati i documenti che devono essere allegati alla domanda;

nel quadro 7 va inserita la firma del dichiarante;

il quadro 8 NON deve essere compilato.

), deve essere compilato in ogni sua parte come segue:

Per eventuali problematiche o richieste di informazioni, sono disponibili anche i seguenti numeri gratuiti: 800.666.888 del Programma Carta Acquisti e 803.164 dell’INPS.