Carta “Dedicata a te” 2025: 2.486 beneficiari a Paternò, pubblicato l’elenco completo

Nel Comune di Paternò sono 2.486 i beneficiari della carta solidale "Dedicata a te" 2025. Si tratta di una carta di pagamento elettronica prepagata (valore 500 euro), destinata a famiglie in difficol...

30 ottobre 2025 10:40
News
Nel Comune di Paternò sono 2.486 i beneficiari della carta solidale "Dedicata a te" 2025.

Si tratta di una carta di pagamento elettronica prepagata (valore 500 euro), destinata a famiglie in difficoltà economica, che serve per acquistare i beni alimentari di prima necessità, per il rifornimento di carburanti e/o per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale.

Coloro che sono già in possesso della carta dall'anno scorso dovranno semplicemente attendere la ricarica, che avverrà in automatico. I nuovi beneficiari, invece, potranno ritirarla presso i competenti Uffici Postali attraverso il proprio documento di identità.

