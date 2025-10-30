Carta “Dedicata a te” 2025: 2.486 beneficiari a Paternò, pubblicato l’elenco completo
Nel Comune di Paternò sono 2.486 i beneficiari della carta solidale "Dedicata a te" 2025. Si tratta di una carta di pagamento elettronica prepagata (valore 500 euro), destinata a famiglie in difficol...
Si tratta di una carta di pagamento elettronica prepagata (valore 500 euro), destinata a famiglie in difficoltà economica, che serve per acquistare i beni alimentari di prima necessità, per il rifornimento di carburanti e/o per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale.
Coloro che sono già in possesso della carta dall'anno scorso dovranno semplicemente attendere la ricarica, che avverrà in automatico. I nuovi beneficiari, invece, potranno ritirarla presso i competenti Uffici Postali attraverso il proprio documento di identità.