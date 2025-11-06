Carta “Dedicata a te”, da oggi ritiro per i nuovi beneficiari e accredito automatico per i vecchi titolari

Palermo, 6 novembre 2025 – Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novemb...

Palermo, 6 novembre 2025 – Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre.

Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta.

Chi dovrà ritirare la nuova carta potrà recarsi in ufficio postale presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. In particolare, negli 89 uffici della provincia di Catania abilitati alla prenotazione del turno da app o dai canali aziendali dedicati, il ritiro potrà essere pianificato selezionando il servizio “altro”, l’ufficio postale, la data e l’orario dell’appuntamento.

Negli uffici postali a doppio turno è consigliabile presentarsi nella fascia oraria 14.30 – 17, mentre negli uffici postali mono turno la fascia oraria consigliata è 11 – 13; in entrambi i casi è preferibile evitare la giornata di lunedì. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio, si ricorda che il ritiro della carta è riservato esclusivamente a coloro che abbiano già ricevuto comunicazione ufficiale dal proprio comune.

Per ulteriori informazioni è disponibile una sezione dedicata sul sito di Poste Italiane al seguente link: poste.it/carta-dedicata-a-te/.