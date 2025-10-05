Carta della Cultura: fino al 31 ottobre famiglie con ISEE sotto i 15mila euro possono richiedere 100 euro digitali per libri

Dal 1° al 31 ottobre prossimi, potranno essere richiesti i benefici previsti dalla "Carta della Cultura", l'iniziativa del Ministero della Cultura (MiC), realizzata tramite il Centro per il libro e la...

Dal 1° al 31 ottobre prossimi, potranno essere richiesti i benefici previsti dalla "Carta della Cultura", l'iniziativa del Ministero della Cultura (MiC), realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura con la gestione tecnica affidata a PagoPA, CONSAP e SOGEI.

La misura consiste in un contributo per l'acquisto di libri, mirato a contrastare la povertà educativa e culturale. Potranno accedervi i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un ISEE inferiore a 15mila euro.

La carta è in formato digitale e ha valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite IO, l’app dei servizi pubblici gestita da PagoPA e accessibile, in modo semplice, veloce e sicuro, utilizzando l’identità SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).

È assegnata una sola carta per nucleo familiare e le graduatorie – una per ogni singola annualità - saranno stilate in base all’ISEE dell’anno a cui è riferita la carta, in ordine crescente (dall’ISEE più basso al più alto) e in all'ordine di presentazione della richiesta, fino a esaurimento fondi.

L’esito della richiesta sarà notificato tramite l’App IO e i beneficiari riceveranno la carta direttamente nella sezione "Portafoglio" dell'app e avranno 12 mesi di tempo dal rilascio per utilizzarla.

L'importo potrà essere speso per l'acquisto di libri, sia cartacei che digitali (purché dotati di codice ISBN), presso le librerie e i punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà consultabile su una piattaforma dedicata.