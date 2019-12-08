CASA IN FIAMME A SIGONELLA: GRAVE 21ENNE

Un incendio è divampato in una casa fuori dalla base aereonautica di Sigonella, tra Siracusa e Catania, provocando due feriti tra cui una ragazza romena di 21 anni, che sarebbe in gravi condizioni.Div...

Un incendio è divampato in una casa fuori dalla base aereonautica di Sigonella, tra Siracusa e Catania, provocando due feriti tra cui una ragazza romena di 21 anni, che sarebbe in gravi condizioni.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco in azione: l’intervento si è rivelato piuttosto complesso anche per la presenza sul tetto di pannelli fotovoltaici. Coinvolto l’appartamento all’ultimo piano della villetta, ancora sconosciuta la causa.

Le due persone ferite sono state prese dai vigili del fuoco con l’autoscala. La ragazza ha ustioni su tutto il corpo ed è stata portata nell’ospedale Cannizzaro a Catania; la prognosi è riservata.