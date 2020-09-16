CASERTA, LA SUA PRATICANTE SI SPOSA: AVVOCATO LE REGALA UN BUONO PER IL DIVORZIO
La praticante convola a nozze: l’avvocato le regala un buono per la separazione. Questo il singolare dono di matrimonio da parte di un legale specializzato in diritto di famiglia di Santa Maria Capua...
La praticante convola a nozze: l’avvocato le regala un buono per la separazione. Questo il singolare dono di matrimonio da parte di un legale specializzato in diritto di famiglia di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) a una collaboratrice del suo studio.
Non il solito viaggio o un televisore, l’avvocato Carmen Posillipo del Foro della località in provincia di Caserta ha regalato a Francesca, sua compagna di studio, che si sposa domani, un buono per una separazione consensuale gratuita o giudiziale della durata di tre anni.
Ovviamente si tratta di una provocazione con la quale l’avvocato Posillipo ha voluto sottolineare la tendenza all’aumento delle separazioni nei primi tre anni di matrimonio. “Se questo matrimonio supererà i tre anni - dice sorridendo la professionista - convertirò il buono in denaro”.
“L’ho fatto - scrive Carmen Posillipo nel biglietto di auguri agli sposi - un po’ per esorcizzare, un po’ per gioco e anche per scaramanzia” perché, aggiunge, “il costo della fine di un matrimonio manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene. Auguri”