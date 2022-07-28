CASERTA, PRETE AGGREDISCE UN FEDELE DOPO AVER RICEVUTO "UN'OFFERTA PER UN FUNERALE TROPPO BASSA"

Una lite tra un sacerdote e un parrocchiano si sarebbe trasformata in una rissa ad Aversa, in provincia di Caserta.Secondo quanto riportano i siti locali - che citano la versione della vittima -, al t...

Secondo quanto riportano i siti locali - che citano la versione della vittima -, al termine di un funerale, un parente del defunto si sarebbe recato in sacrestia per lasciare un'offerta (25 euro). Donazione che, però, sarebbe stata giudicata troppo bassa dal prete, come da lui stesso sottolineato di fronte al parrocchiano.

Dopo una lite verbale, il sacerdote avrebbe aggredito l'uomo. Il cittadino è poi andato in ospedale per farsi refertare e ora ha intenzione di denunciare il parroco.

La lite sarebbe avvenuta martedì mattina. Dopo la lamentela del prete, il fedele avrebbe precisato che dare l’offerta non è un obbligo per poi lasciare i soldi sul tavolo e andare via. Il sacerdote lo avrebbe dunque seguito in strada per poi aggredirlo. Secondo la Curia si sarebbe trattato di un semplice alterco.

FONTE TGCOM