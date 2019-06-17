Caso zecche sul territorio del Consorzio di Bonifica di Catania, a denunciare il fatto, attraverso la pagina Facebook il segretario regionale del Sifus Ernesto Abate.Avevamo affrontato il problema lo...

"CASO ZECCHE" SUL TERRITORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI CATANIA

Avevamo affrontato il problema lo scorso 10 giugno, mediante una diffida nei confronti del Consorzio di Bonifica di Catania, mettendo in allerta anche l'Asp di pertinenza e cioè quella di Paternò.

Nei giorni scorsi i lavoratori erano stati rassicurati sull'avvenuto trattamento e quasi quasi si mormorava nei confronti dei lavoratori, una scarsa volontà nell'eseguire la lavorazione impartita.....ma soprassediamo sulle chiacchiere di corridoio!

Oggi, ancora una volta, i lavoratori si sono ritrovati a vivere lo stesso scenario della scorsa settimana, ma con una variante, infatti stavolta uno dei lavoratori è finito al pronto soccorso con una zecca conficcata nel braccio!

Ovviamente i rischi diventando certezze dimostrano la scarsa attenzione al problema e ci si chiede se fosse stata necessaria l'attività in questo periodo dell'anno anziché a marzo o aprile come accadeva nel passato, in questa zona sensibile alla presenza e alla proliferazione di questi animali pericolosi per l'uomo?!?!

Auguriamo per il collega che non ci siano ripercussioni e che torni presto a stare bene, ma sulle responsabilità di certo non si potrà soprassedere!