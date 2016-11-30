Castello Normanno, firmata la convenzione tra Comune e Regione

Si prevede una attività di raccordo tra i manieri di Paternò, Adrano e Motta Sant’Anastasia

95047.it E’ stata firmata questa mattina, la convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Paternò e la Regione siciliana per la fruizione del Castello Normanno. Una firma che - sulla carta -consentirebbe, finalmente, l’utilizzo del maniero attraverso l’impiego di personale della Regione: un fatto quest’ultimo che dovrebbe essere ufficializzato ad inizio del prossimo anno.

Il protocollo d’intesa, sottoscritto questa mattina dal sindaco Mauro Mangano e dai dirigenti dell’assessorato regionale ai Beni culturali, presente Maria Costanzo Lentini, proprio all’interno del Castello Normanno, mira ad ampliare gli orari di apertura ed a offrire una offerta di collaborazione tra i due Enti nell’organizzazione di appuntamenti culturali.

In particolare, è presumibile un’attività di raccordo tra i tre Castelli di Paternò, Adrano e Motta Sant’Anastasia.

Presenti anche l'assessore alla Cultura, Valentina Campisano ed il responsabile dell'ufficio cultura, Salvatore Girianni.

[Credits photo: Emidio Sarpietro]