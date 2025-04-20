CASTELVETRANO. BIMBO DI 6 ANNI CADE IN UNA CISTERNA: SALVATO DAI POMPIERI
Paura a Castelvetrano nella tarda mattinata di oggi, dove un bambino di sei anni e mezzo è precipitato in una cisterna profonda circa cinque metri. L’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione della nonna del piccolo, situata in via Garibaldi.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna si sarebbe momentaneamente allontanata per recuperare un oggetto dimenticato in casa, lasciando il nipote incustodito. In quel breve lasso di tempo, il bambino avrebbe sollevato la copertura precaria della cisterna, cadendo nel vuoto.
Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano, accorsi prontamente sul luogo dell’accaduto. Grazie all’impiego delle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), i soccorritori si sono calati all’interno della cisterna riuscendo a recuperare il bambino con rapidità e grande professionalità.
Una volta riportato in superficie, il piccolo – comprensibilmente spaventato ma cosciente – è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. Fortunatamente, non sembrano esserci conseguenze gravi per la sua salute.
Le autorità stanno ora verificando le condizioni di sicurezza dell’edificio e della cisterna, per evitare che simili episodi possano ripetersi.