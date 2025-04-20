CASTELVETRANO. BIMBO DI 6 ANNI CADE IN UNA CISTERNA: SALVATO DAI POMPIERI

Paura a Castelvetrano nella tarda mattinata di oggi, dove un bambino di sei anni e mezzo è precipitato in una cisterna profonda circa cinque metri. L’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione d...

A cura di Redazione 20 aprile 2025 19:32

Condividi