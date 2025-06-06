Castelvetrano, marito uccide moglie con chiave inglese e si suicida

Castelvetrano (Trapani), 6 giugno 2025 – Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Castelvetrano. Francesco Campagna, 55 anni, infermiere all’ospedale Villa Sofia di Palermo, e Mary Bonanno,...

Castelvetrano (Trapani), 6 giugno 2025 – Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Castelvetrano. Francesco Campagna, 55 anni, infermiere all’ospedale Villa Sofia di Palermo, e Mary Bonanno, 49 anni, insegnante, sono stati trovati morti nella loro abitazione di via IV Aprile, nel centro cittadino. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Marsala, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio.

Mary Bonanno è stata trovata senza vita all’interno dell’androne di casa, colpita alla testa con un oggetto contundente. Accanto al suo corpo i militari dell’Arma hanno rinvenuto una chiave inglese, ritenuta l’arma del delitto. Poco dopo, nel cortile dell’abitazione, è stato rinvenuto il corpo del marito: l’uomo si sarebbe lanciato dal tetto della palazzina dopo aver ucciso la moglie.

La coppia, che viveva al primo piano di un immobile privo di numero civico, aveva tre figli. La scoperta è avvenuta dopo che alcuni parenti, preoccupati per la mancanza di notizie, hanno allertato le forze dell’ordine. I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno trovato la saracinesca del garage aperta e sono entrati nell’edificio, facendo la macabra scoperta.

Al momento non risultano denunce o querele pregresse da parte della coppia che possano far presagire episodi di violenza domestica o tensioni. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Forte lo sgomento tra colleghi e conoscenti delle vittime. “Era una collega stimatissima, un tesoro di persona. È impossibile crederci”, ha dichiarato Samuela, insegnante e amica di Mary Bonanno, recatasi sul posto. “Lo scorso anno abbiamo lavorato insieme, quest’anno eravamo in scuole diverse. Avevamo in programma una cena di fine anno scolastico il 26 giugno. Ora piangiamo la sua perdita.”

Il dramma ha lasciato attonita l’intera comunità locale, colpita dalla morte di due persone conosciute e rispettate. I rilievi tecnici nell’abitazione sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda.